По мнению бывшего главы британского правительства Бориса Джонсона, его вины в срыве российско-украинских переговоров в Стамбуле весной позапрошлого года нет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на мемуары политика.

Он подчеркнул, что это чушь. В свою очередь власти «киевского режима» и вовсе не планировали давать согласие на условия российского лидера.

По словам Джонсона, «просроченный» украинский лидер маловероятно смог бы договориться о мирной сделке и после этого пробыть в президентском офисе больше пяти минут.

Он добавил, что факт наличия аналогичных обвинений со стороны обывателей и прочих зарубежных политиков вызывает у него удивление.

Ранее экс-премьер Великобритании Джонсон признался в любви к России.