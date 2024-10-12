Бывший глава британского правительства Борис Джонсон в своих мемуарах признался в любви к нашей стране. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что книга британского политика носит название Unleashed, что в переводе означает «высвобожденный», «сорвавшийся с поводка». Он вспоминает, что первый раз побывал в России в 16 лет, и посвятил собственному отношению к нашей стране несколько абзацев. Об этом говорится в главе, которая повествует о попытке отравления Скрипалей.

По словам Джонсона, его любовь к нашей стране началась в детстве с чтения Достоевского и укрепилась благодаря превосходному «Курсу русского языка» британского историка-слависта Джона Феннела. Он вспомнил, что в ходе поездки в столицы России все напивались водкой и пели песни.

Политик также признался, что любил русский язык, культуру, пейзажи, а после падения Берлинской стены и окончания коммунизма надеялся, что Россия присоединится к обществу демократии.

Ранее ирландский журналист обвинил Бориса Джонсона в эскалации украинского конфликта.