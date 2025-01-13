В Турции резко отреагировали на слова Джонсона о России

Бывший британский премьер в новом интервью допустил весьма оскорбительные высказывания в адрес России, чем не на шутку разозлил читателей турецкого портала Haber7.

Ранее в своем интервью, помимо нецензурных слов и оскорблений, экс-премьер заявил, что Литва, Латвия, Эстония и Украина более «не являются частью Российской империи».

Турки в комментариях назвали Джонсона не просто нетрезвым чудаком, который наговорил чего-то идиотского, но и отметили тот факт, что крах Запада неизбежен, как и крах всего западного блока. Некоторые и вовсе уверены, что «идиотская Великобритания идет вслед за идиотскими высказываниями бывшего премьера».