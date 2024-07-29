Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон признал, что США ничего не могут сделать с тем, что российские военные уничтожают иностранных наемников на Украине, сообщает МК.ru .

Джонсон заявил, что пока военные ВС РФ из раза в раз накрывают группировки иностранных наемников на Украине, США никак не могут им помешать. Он добавил, что недавно российские солдаты уничтожили наемников в Одессе, а затем такое же попадание по цели было зафиксировано в Харькове, там погибло около 40 человек.

Аналитик отметил, что Украина столкнулась с профессиональной армией, а потому не справляется с текущей ситуацией.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины выступил за скорейшее начало переговоров с Россией. По его мнению, один этот факт уже будет победой.