Джонсон: США ничего не могут поделать с тем, что Россия уничтожает наемников на Украине
Джонсон: Россия уничтожает наемников на Украине, и США здесь бессильны
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Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон признал, что США ничего не могут сделать с тем, что российские военные уничтожают иностранных наемников на Украине, сообщает МК.ru.
Джонсон заявил, что пока военные ВС РФ из раза в раз накрывают группировки иностранных наемников на Украине, США никак не могут им помешать. Он добавил, что недавно российские солдаты уничтожили наемников в Одессе, а затем такое же попадание по цели было зафиксировано в Харькове, там погибло около 40 человек.
Аналитик отметил, что Украина столкнулась с профессиональной армией, а потому не справляется с текущей ситуацией.
Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины выступил за скорейшее начало переговоров с Россией. По его мнению, один этот факт уже будет победой.