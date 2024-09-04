Джонсон в беседе с пранкерами призвал к разрушению Керченского моста

Политика

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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, общаясь с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), угрожал Крыму и призвал помогать Украине в уничтожении Керченского моста, об этом сообщил ТАСС.

Пранкеры звонили Джонсону, представляясь известным французским экономистом и политиком Жаком Аттали.

«Теперь нам следует передать им [ВСУ] ракеты ATACMS. Мы должны помочь им снести Керченский мост, мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу», — сказал чиновник.

Он также выразил мнение, что Украине требуется проведение массовой мобилизации.

«Украинская армия, ветераны, которых я видел, — это люди довольно солидные в годах, зрелые ребята, и они еще не призвали многих своих молодых людей», — сказал Джонсон.

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