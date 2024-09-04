Джонсон в беседе с пранкерами призвал к разрушению Керченского моста
Фото: [pxhere.com]
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, общаясь с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), угрожал Крыму и призвал помогать Украине в уничтожении Керченского моста, об этом сообщил ТАСС.
Пранкеры звонили Джонсону, представляясь известным французским экономистом и политиком Жаком Аттали.
«Теперь нам следует передать им [ВСУ] ракеты ATACMS. Мы должны помочь им снести Керченский мост, мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу», — сказал чиновник.
Он также выразил мнение, что Украине требуется проведение массовой мобилизации.
«Украинская армия, ветераны, которых я видел, — это люди довольно солидные в годах, зрелые ребята, и они еще не призвали многих своих молодых людей», — сказал Джонсон.
Ранее сообщалось, что секретная служба США запретила Байдену подходить к людям на улицах.