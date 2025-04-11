Кэлин Джорджеску, независимый политический деятель и бывший кандидат в президенты Румынии, в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном высказал мнение, что именно Румыния может стать катализатором начала третьей мировой войны, которую спровоцирует НАТО.

Собеседник Карлсона подчеркнул, что это не отвечает интересам Румынии. Но такие аспекты, как расположение страны и ее значимость для НАТО, не позволят Бухаресту принять иное решение в этом вопросе, уверен Джорджеску.

«Они в НАТО хотят начать третью мировую войну из Румынии. В это будет вовлечена вся Европа и США», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что к 2035 году может начаться глобальный военный конфликт, в котором примут участие несколько ведущих государств. Предполагается, что в ходе этого конфликта будет применено ядерное оружие.