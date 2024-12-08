Действующая американская администрация уходящего главы Белого дома Джо Байдена спит и видит, как бы втянуть Румынию в вооруженный конфликт, происходящий последние почти три года на Украине. С таким утверждением, как сообщает РИА Новости , выступил независимый кандидат в президенты Румынии и победитель первого тура выборов Кэлин Джеорджеску.

Он подчеркнул, ему доподлинно известно, что именно его непримиримая позиция в части отказа от военной помощи Румынии Киеву стала причиной отмены Конституционным судом страны президентских выборов.

«…Администрация уходящего президента Байдена стремится использовать Бухарест как инструмент для продолжения конфликта на Украине, пытаясь втянуть в войну Румынию», — заявил Джеорджеску.

Напомним, независимый кандидат Кэлин Джеорджеску набрал 22,94% (2 120 401 законно поданный голос), за лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елену Ласкони проголосовало 19,18% избирателей (1 772 500 действительно поданных голосов). Всего участие в выборах президента Румынии приняли 52,55% граждан. Позднее румынские власти усомнились в подлинности пересчета голосов, предложив Конституционному суду разобраться в произошедшем и, возможно, объявить об отмене первого тура. Что тот в последствии и сделал.

Ранее победивший в первом туре президентских выборов в Румынии независимый кандидат Джеорджеску назвал решение конституционных судей госпереворотом и «сделкой с дьяволом».

А российский сенатор Алексей Пушков допустил полную отмену президентских выборов в Румынии из-за лидирующего Джеорджеску.