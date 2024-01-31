СМИ: Буданов в последний момент отказался от должности главкома ВСУ

Напомним, информация об увольнении украинского главнокомандующего Валерия Залужного появилась в понедельник, 29 января, сразу в нескольких СМИ. А ранее об этом заявлял парламентарий Верховной рады Алексей Гончаренко, ссылаясь на собственные источники.

Как пишет британский журнал Economist, глава ГУР (Главного управления разведки) Украины Кирилл Буданов наотрез сменить главкома Залужного на его посту. При чем, это произошло уже после выданного украинским Минобороны опровержением по уходу в отставку последнего с должности.

«Буданов в последний момент отказался занимать должность главнокомандующего ВСУ», — слова источника приводит британский журнал The Economist.

По мнению различных аналитиков и политологов, Буданов все последнее время являлся, пожалуй, основным кандидатов на замену Залужному. Также среди претендентов на пост главкома ВСУ называлась фамилия командующего украинскими Сухопутными войсками Александра Сырского.

Ранее стало известно, что президент Зеленский предлагал Залужному, в обмен на заявление об отставке с поста главкома ВСУ, занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, но тот отказался.