Economist: Франция боится что Европу и Киев исключат из переговоров по Украине

Советники президента Франции Эммануэля Макрона выражают тревогу по поводу возможного исключения Европы и Киева из переговоров о ситуации в Украине, которые могут оказаться в руках России и США, сообщил журнал Economist.

Дипломат из Восточной Европы считает, что победитель выборов в США Дональд Трамп ожидает, что европейские страны предложат ему свои идеи для урегулирования конфликта в Украине. Он считает, что важно, чтобы Европа не создавала впечатление, будто не интересуется мирными усилиями в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что украинские военные осознают, что ситуация в конфликте с Россией зашла в тупик и решение возможно только через переговоры.