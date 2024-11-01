Economist: Китай охладел к сблизившейся с Россией Северной Корее

Сближение Москвы и Пхеньяна, судя по всему, очень сильно не по душе соседнему Китаю, который до последнего времени имел практически неограниченное влияние на КНДР. К такому выводу пришло западное издание The Economist.

Как отмечается в материале, опасения Пекина напрямую связаны с тем, что, в отличие от Москвы, он целиком и полностью заинтересован в дальнейшей стабильности на Корейском полуострове. Сейчас же никто не может Китаю дать стопроцентную гарантию, что, укрепляя свои связи с Россией, Северная Корея «осмелеет» и начнет военные провокации в отношении Южной.

«Китайцы всегда говорят, что не имеют влияния на Северную Корею, но они охраняют свое влияние», — приводятся в публикации слова одного из аналитиков издания.

Ранее сообщалось, что в ходе визита Владимира Путина в Северную Корею 18–19 июня был заключен новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Накануне он был ратифицирован российской Госдумой.

Кроме того, стало известно, что на днях министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи вместе с официальной делегацией отправилась в Москву с визитом.