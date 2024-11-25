Полное прекращение огня с последующим выходом на мирное соглашение с Россией и территориальными уступками со стороны Украины не вызовут возражений у многих военнослужащих ВСУ. Такое мнение приводит британский журнал The Economist.

В своем материале, ссылаясь на украинских военных, издание констатирует, что в ВСУ не против оставления своих позиций сразу на нескольких направлениях на линии фронта.

«Некоторые украинские военные в отсутствие перспективы ротации на фронте или демобилизации начинают рассматривать прекращение огня в качестве единственного выхода из конфликта», — приводится в публикации The Economist.

Стоит отметить, что британские журналисты тут не одни. Ранее американская WP писала, что в ЕС активно обсуждают «территориальные уступки» в обмен на безопасность Украины.