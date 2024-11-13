В ЕС захотели обменять исторические регионы России на безопасность Украины

Европейские дипломаты все больше осознают необходимость мирных переговоров с Россией. Они стали допускать, что РФ получит свои исторические земли в обмен на безопасность Украины. Статью об том выпустила газета The Washington Post.

Журналисты приводят точку зрения европейских чиновников. Те указывают, что провластные круги во многих государствах приходят к тому, что с Россией придется договариваться. Их уже не удивляет и не шокирует, что с РФ придется рассчитаться украинскими территориями.

«Земля в обмен на безопасность Украины», — к такой формуле постепенно склоняются в ЕС.

Журналисты отметили, что переговоры по поводу заключения такого соглашения могут начаться гораздо раньше, чем думают многие политики.

Ранее сообщалось, что свежеизбранный президент США Дональд Трамп планирует назначить специального посланника, который займется переговорами о мирном завершении конфликта на Украине. В качестве него будет выставлен опытный и уважаемый на мировой арене человек, которому будет под силу подобная задача.