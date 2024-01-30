Пентагон отказался комментировать информацию о возможной отставке Залужного

Вашингтон не вправе комментировать появившуюся в СМИ ранее информацию о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны США Патрика Райдера.

Напомним, что информация об увольнении украинского главнокомандующего Валерия Залужного появилась в понедельник, 29 января, сразу в нескольких СМИ, а ранее об этом заявлял парламентарий Алексей Гончаренко, ссылаясь на собственные источники. Официально Киев сначала не делал никаких заявлений на этот счет, но позже представитель Зеленского Сергей Никифоров опроверг данную информацию.

«Очевидно, это Украина должна сама обсуждать свои внутренние дела», — заявил Райдер.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин допустил переворот в Киеве в случае принудительной отставки главкома ВСУ Залужного.