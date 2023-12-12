«Единственное, что они могут сделать»: зачем ВСУ продолжают обстрелы приграничных сел в России

Постоянные обстрелы приграничных к Украине сел России и мирных жителей в них уже стали привычными в современных реалиях — ВСУ не гнушаются убийствами беззащитных людей и даже гордятся ими. Однако в условиях нехватки боеприпасов встает вопрос о том, зачем проводятся подобные атаки.

Военный эксперт и аналитик Борис Джерелиевский рассказал нашему корреспонденту, какие цели преследует киевский режим, устраивая обстрелы упомянутых зон.

«Сообщения о такого рода атаках используются в украинских СМИ для формирования «переможных» настроений. Дескать, смотрите, мы ведем огонь, обстреливаем старые территории России, то есть активно противодействуем наступлению ВС РФ. Это основное, что они могут сделать сейчас — организовывать теракты против наших мирных жителей, ведь на настоящем поле боя ВСУ достаются только поражения», — объяснил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если раньше речь могла идти о запугивании народа России, то сейчас уже стало понятно, что никакого страха нападения на простых граждан не вызывают, констатировал Джерелиевский. Однако украинская армия не останавливается — по мнению эксперта, она старается как минимум разозлить жителей приграничных населенных пунктов.

«Они действительно стараются таким образом хоть как-то дестабилизировать обстановку внутри РФ, хотя бы в приграничных регионах. Чтобы жители, которые не могут вернуться домой или, наоборот, остаются там, начали высказывать претензии к властям», — пояснил аналитик.

Еще одна цель Киева, добавил военный эксперт, — это создание дополнительного напряжения для армии России — попытка оттянуть часть войск РФ в приграничные зоны.

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