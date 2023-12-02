Американский журналист Сеймур Херш, раскрывший миру правду о том, как США подорвали «Северный поток», снова выступил с громким заявлением. По его сведениям, глава ВСУ Валерий Залужный уже ведет мирные переговоры с Россией в обход президента Украины Зеленского и кураторов из Вашингтона.

Залужный, уверяет Херш, вышел на контакт с командующим Объединенной группировкой войск на Украине. Может ли это быть правдой, и к чему приведут новые договоренности, нам рассказал политолог Сергей Разгуляев.

«Да, такой вариант развития событий вполне вероятен. Украина терпит поражение за поражением, и Залужный это понимает. Конфликт нужен лишь Зеленскому, который, хоть и понимает, что проиграл, однако совершенно не хочет лишиться президентского кресла», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тайные переговоры в обход Зеленского, считает эксперт, возможны. Причем они даже могут дать позитивный результат.

«Залужный может потребовать от армии прекратить все боевые действия на фронте и развернуться на Банковую, говоря войскам, что враг на самом деле находится там. Уставшие же и деморализованные бойцы с радостью поддержат такое решение. Под вопросом останется только судьба Зеленского: его либо убьют свои же граждане, либо отдадут под суд и отправят в тюрьму до конца дней, либо позволят сбежать из страны к западным хозяевам», — заверил Разгуляев.

В дальнейшем Залужный, по мнению политолога, закрепит за Россией уже присоединенные территории: Запорожье, Херсон, Донбасс. Не исключено, что некоторым областям Украины — Одесской, Николаевской, Харьковской — позволят провести референдумы о присоединении к РФ.

«После этого будут подписаны всевозможные соглашения о невступлении в военные блоки, союзы и так далее. Украина же, а вернее то, что от нее осталось, станет абсолютно нейтральной страной. Залужный же, остановивший кровопролитие, может даже оказаться в президентском кресле», — заключил наш собеседник.

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