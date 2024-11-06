Edison Research: поддержка Трампа на общенациональном уровне упала до 44%

Поддержка на общенациональном уровне кандидата на пост главы Белого дома от республиканцев, миллиардера Дональда Трампа, снизилась с 2020 года сразу на два процентных пункта, свидетельствуют данные мониторинговой компании Edison Research.

Согласно полученным Edison Research результатам, в 2020 году республиканца поддержали 46% американцев, а в 2024 году уже всего лишь 44%.

Напомним, что в США 5 ноября проходят президентские выборы. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Исход голосования граждан определят традиционно так называемые колеблющиеся штаты (Северная Каролина, Аризона, Невада, Джорджия, Висконсин, Мичиган и Пенсильвания), где ни одна из указанных политсил не может похвастаться значительным перевесом. В этом году к ним относятся

Ранее сообщалось, что по последним опросам Трамп обходит Харрис в большинстве колеблющихся штатов.