«Ее оттуда не выпустят»: заявления Туска о выходе Польши из ЕС оказались шантажом

Глава польской оппозиции и бывший руководитель Европейского совета Дональд Туск заявил, что страна может покинуть ЕС, если в результате ближайших выборов там не сменится правительство.

Вадим Сипров, политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», оценил вероятность озвученного Туском исхода. По его мнению, высказывания польского политика не несут под собой реальной почвы.

«Рассматривать всерьез заявление Дональда Туска не стоит. Обострение политической борьбы в Польше связано с выборами в сейм — они состоятся 15 октября. Основными соперниками станут правящая националистическая консервативная партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского и ориентированная на повестку Евросоюза «Гражданская коалиция» Дональда Туска. Шансы партий примерно равны, но Туск использует все возможности для критики оппонента, даже грозится трибуналом соперникам или выходом страны из ЕС», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поводов для критики, считает эксперт, много: в стране экономический кризис, МВФ прогнозирует в этом году самую высокую в Европе инфляцию — в 14,3%. Поэтому партия Туска пытается сыграть на недовольстве поляков.

«Независимо от результатов выборов, Польша не покинет ЕС — ее оттуда не выпустят, страна и политически, и экономически зависима от Брюсселя. Не будет и никаких трибуналов — руководство НАТО не заинтересовано в политическом кризисе в стране, которая превращена в передний край альянса в противостоянии с Россией», — выразил уверенность политолог.

Отчасти, добавил Сипров, заявления Туска адресованы ЕС, он надеется на поддержку со стороны Брюсселя и хочет сыграть на противоречиях между «ПиС», придерживающейся традиционных католических ценностей, и повесткой ЕС: пропагандой гомосексуализма, абортов, безуглеродной экономики и мультикультурализма.

Ранее сообщалось, что отношения Варшавы и Киева могут измениться после выборов в Польше.