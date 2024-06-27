«Эффективное управление не поможет, когда арсеналы пусты»: новая миссия НАТО не спасет Украину

Газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что члены НАТО хотят открыть новый штаб в Германии для координации помощи Украине. В беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» политолог Дмитрий Журавлев усомнился в эффективности такого решения.

По словам источников The New York Times, о создании новой миссии в немецком Висбадене официально объявят на июльском саммите НАТО в Вашингтоне. Штаб будет курировать поставки оружия и обучение украинских солдат. Его цель — оптимизировать поток военной помощи. Однако в Германии опасаются называть новый проект миссией, чтобы не выставлять страну как участника конфликта.

«Мы получим еще один неформальный институт. Да, может, они упростят себе какие-то внутренние процедуры, но влияния на реальную ситуацию мы не увидим. В НАТО намерены продолжать конфликт, а не идти к миру, поэтому и на переговоры влияние будет минимальным», — заявил Журавлев.

Также отмечается, что новый штаб хоть и будет размещен на американском военном объекте в Германии, но подчиняться он будет международным структурам. Это убережет работу миссии в случае победы Дональда Трампа на выборах в США.

«Конечно, они хотят защититься от этой ситуации. Но дело в другом: никакое эффективное управление не поможет, если арсеналы пусты. Америке скоро просто будет нечем помогать», — подытожил эксперт.

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