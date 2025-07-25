Египет намерен отправлять ежедневно сотни грузовиков помощи в Газу

Египет объявил о готовности ежедневно отправлять в сектор Газа несколько сотен грузовиков с гуманитарной помощью. Такими планами с ТАСС поделился губернатор провинции Северный Синай арабской республики Халед Мугауир.

Координацией этой масштабной операции, по его словам, займется Египетское общество Красного Полумесяца, которое обладает значительными запасами помощи и крупными складами в непосредственной близости от контрольно-пропускного пункта на границе с палестинской территорией.

Мугауир добавил, что провинция Северный Синай, граничащая с сектором Газа, готова принимать международную помощь из разных стран независимо от способа ее доставки — по суше, воздуху или морю.

Он подчеркнул, что местные больницы уже приведены в состояние повышенной готовности и смогут немедленно начать оказывать медицинскую помощь раненым, как только возобновит работу контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах».

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) потребовала от властей Израиля освободить задержанных в секторе Газа сотрудников.