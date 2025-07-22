ВОЗ потребовала от властей Израиля освободить задержанных в секторе Газа сотрудников

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что израильские силовики задержали несколько его подчиненных в секторе Газа ,и потребовал немедленно освободить их. Об этом он заявил в социальной сети Х.

По словам главы ВОЗ, израильтяне нагрянули на объект этой организации в Дейр-эль-Балахе. Задержанию подверглись четверо сотрудников и членов их семей. Женщин и детей отправили пешком в сторону гуманитарной зоны, несмотря на активно ведущиеся боевые действия.

«ВОЗ требует немедленного освобождения задержанных сотрудников и защиты всего персонала», — указал Гебрейесус.

Он заявил, что в секторе Газа и без того не хватает медиков и медикаментов для оказания медпомощи. Действия Израиля усугубляют сложную ситуацию и вдобавок дискредитируют как ВОЗ, так и всю систему здравоохранения в целом.

Ранее появилось сообщение, что посол Израиля в Москве Симона Гальперин досрочно сложит полномочия в октябре. Дипломат получила новую должность, она станет главой департамента Европы в МИД Израиля и по этой причине сложит свои обязанности в РФ.