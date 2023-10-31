Египет подтвердил отказ принять палестинских беженцев

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, выступая в городе Эль-Ариш на Синае, подтвердил, что его страна не поддастся давлению Израиля и не примет у себя палестинских беженцев из сектора Газа. Его слова передает агентство EFE.

Мадбули рассказал, что египетское правительство готово вложить миллиарды египетских фунтов в развитие Синайского полуострова, давая понять, что Египет не собирается отказываться от этой территории.

Ранее сообщалось, что Израиль подготовил проект о переселении 2,3 млн палестинцев из сектора Газа на север Синайского полуострова. Биньямин Нетаньяху уговаривал европейских лидеров надавить на Египет с тем, чтобы страна приняла палестинцев. Однако те сочили проект нереалистичным.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».