Египет угрожает войной Израилю из-за действий на юге Газы

Египет может разорвать с Израилем мирный договор, который сдерживал страны от вооруженного конфликта десятилетиями. Associated Press (AP) сообщает, что стороны рискуют снова стать врагами и вернуться в состояние войны.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху анонсировал отправку войск в Рафах на юге сектора Газа. Эта информация вызвала возмущение ряда стран, которые поддерживают Палестину. Первой против операции высказались в Саудовской Аравии, где призвали созвать срочное собрание Совбеза ООН из-за намерений Израиля. Обеспокоились ситуацией также в Египте и Великобритании. Последняя призывала прекратить огонь и все военные операции в анклаве целом.

Власти Египта пригрозили, что расторгнут мирный договор с Израилем. Ранее страна не слишком вмешивалась в обостренный конфликт, но после расторжения соглашений все может кардинально измениться.

«После того как премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что отправка войск в Рафах необходима, последовала угроза приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений», — говорится в статье AP.

Израиль хочет зачистить юг Газы из-за расположенных там батальонов палестинского движения ХАМАС. Нетаньяху уверен, что наземные операции там могли бы завершиться к 10 марта.

Кэмп-Дэвидские соглашения (мирный договор) были заключены между Израилем и Египтом еще в 1979 году. До этого года страны были в состоянии войны.

Ранее сообщалось, что Израиль запланировал более интенсивные операции в секторе Газа.