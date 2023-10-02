О том, что Украиной руководит не президент Владимир Зеленский, а Запад, не говорил разве что ленивый. На это указывают и некоторые факторы во внутренней политике страны.

Вадим Сипров, политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», перечислил аргументы в пользу того, что Зеленский является лишь прислужником Запада.

Как выявить марионетку

Признаков внешнего управления у Зеленского и возглавляемой им хунты Сипров видит предостаточно.

«Украина давно и с ущербом для населения превратилась в инструмент антироссийской политики Запада, утратила экономическую самостоятельность, существует за счет иностранной помощи. Страна зависима от Запада по всем статьям, а самостоятельный политик в такой ситуации прийти во власть не может», — рассказал эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Функция у Зеленского одна, считает собеседник. Это нанесение ущерба России, но задача провалена. Поэтому хозяева и спонсоры ставят вопрос о замене марионетки.

«Команду Зеленского разгоняют: руководство подконтрольного ему Минобороны ротировали, а главного спонсора президента — олигарха Коломойского — арестовали. Единство же республиканцев и демократов США в вопросе о приостановке финансирования Киева показало, что свое благополучие им важнее украинской «незалежности», — подчеркнул Сипров.

Фото: [ AP/TASS ]

Мир видит все

О том, что Зеленский — ставленник геополитических противников России, уже высказывались многие. Причем в списке не только поддерживающие Москву деятели, но и те, кто связан с Западом.

«Экс-президент США Дональд Трамп, независимый журналист Такер Карлсон, депутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт, глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, итальянский экс-сенатор Вито Петрочелли и многие другие неоднократно указывали на характер фигуры Зеленского. Бывший американский морпех Скотт Риттер вовсе считает, что его ликвидируют еще до подписания капитуляции Украиной», — напомнил политолог.

Ранее сообщалось, что обнищавшая Украина не сможет выплатить репарации Крыму.