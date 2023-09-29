«Пустота и разруха»: обнищавшая Украина не сможет выплатить репарации Крыму

В Крыму готовят уже второй иск к Украине по поводу возмещения ущерба из-за энергетической и водной блокад, сообщают « РИА Новости ». Власти полуострова намерены добиваться компенсаций.

Политолог Александр Андрианов оценил возможность Киева выплатить какие-либо деньги пострадавшим территориям. Причем в дальнейшем речь может пойти не только про Крым, но и про ЛНР и ДНР, а также Херсонскую и Запорожскую области.

«Решение подать в суд на Украину абсолютное правильное. И дело даже не в том, получит ли Крым реальные деньги, а в принципе. Я бы пошел дальше. После победы России в СВО репарации нужно платить не только Крыму, а всей нашей стране вообще. За каждое разрушенное здание, каждую испорченную единицу техники, каждого убитого и раненого солдата», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А вот изыщет ли Украина необходимые средства — другой вопрос. Уже сейчас, считает собеседник, это страна с абсолютно убитой экономикой.

«Она должна Западу миллиарды долларов. Более того, уже половина ее сельскохозяйственных земель принадлежит американским бизнесменам. А Рустем Умеров, возглавляя Фонд госимущества, за бесценок продал все более-менее значимые предприятия страны. Украине уже по сути ничего и не принадлежит. Ни заводы, ни природные ископаемые, ни богатые черноземом земли. Полная пустота и разруха», — подчеркнул политолог.

Многое, по словам Андрианова, будет зависеть от позиции России. То, как Москва поведет себя после завершения СВО, и определит, сможет ли Украина каким-либо образом возместить нанесенный ущерб.

«Если РФ возьмет под свой контроль всю Украину, то может заявить Западу, что договоры с Зеленским никого не волнуют. А что, имеем полное право. Они могут вводить против нас санкции, отбирать собственность у наших граждан, замораживать наши золотовалютные резервы, а мы должны все это спускать с рук? Решение на поверхности: ничего не отдавать — все контракты признать ничтожными, отменить результаты приватизации. Думаю, это будет самый идеальный вариант», — подытожил эксперт.

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