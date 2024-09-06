ЕК выделила Украине €40 млн для поддержки энергетики

Еврокомиссия решила предоставить Украине дополнительные €40 млн на восстановление энергетической инфраструктуры в условиях конфликта с Россией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

«Температура скоро снизится, поэтому мы увеличиваем гуманитарную помощь нуждающимся украинцам с новым пакетом в размере €40 млн на ремонтные работы, электричество, отопление и жилье», — написала она в соцсети.

Согласно информации, выделенные средства из нового пакета помощи будут направлены на ремонт поврежденной инфраструктуры, обеспечение электричеством и теплом, а также на поддержку в обеспечении временного жилья для вынужденных переселенцев.

Еврокомиссия продолжит мониторинг ситуации и при необходимости будет готова предоставить дополнительную поддержку.

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