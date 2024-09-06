СМИ: Франция применила против Дурова старый и неиспользовавшийся закон

Французские власти использовали против создателя Telegram Павла Дурова старый закон, ранее не применявшийся в государстве, сообщило РИА Новости, ссылаясь на издание Politico.

«В основе обвинений, касающихся криптографии, лежит закон, обязывающий любую компанию, предлагающую криптологические инструменты, уведомлять об этом французское агентство кибербезопасности ANSSI и иметь в своем распоряжении «описание технических характеристик криптологического инструмента», а также исходный код программного обеспечения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что закон был принят 20 лет назад, но его ни разу не использовали для предъявления обвинений технологическим компаниям. В результате платформам для обмена зашифрованными сообщениями придется доказывать, что они соответствуют французским законам.

Этот случай демонстрирует усилия западных правительств по контролю над онлайн-коммуникацией.

Ранее сообщалось, что Байден 6 сентября объявит о новом пакете военной помощи для Украины.