ЕК одобрила выделение Украине 4,1 млрд евро

В ходе оценки ЕК отметила, что Украина успешно выполнила все девять пунктов обязательств в сфере реформ. Критерии касались ключевых областей, таких как борьба с коррупцией, создание благоприятных условий для бизнеса, соблюдение норм рабочего рынка, а также соблюдении правил в энергетическом секторе и охраны окружающей среды.

Отмечается, что решение о макрофинансовой помощи Киеву теперь должно быть одобрено Советом Европейского Союза (ЕС).

После перечисления второго транша общая сумма макрофинансовой помощи, полученной Украиной, составит €16,1 млрд.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила одобрение второго транша, однако не упомянула о необходимости дальнейшего решения Совета ЕС для окончательного выделения средств.

В конце 2023 года в Европе утвердили программу поддержки Украины на сумму €50 млрд. Она рассчитана на период с 2024 по 2027 годы. Эти средства будут привлечены путем займа с выплатами до 2048 года.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Евросоюз и США наращивать помощь Украине с целью изменить ход конфликта.