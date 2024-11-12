Встреча генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже привлекла к себе большое внимание со стороны западных СМИ. Стороны обсудили вопрос увеличения поддержки Украины в ходе военного конфликта с Россией.

Об этом сообщает РИА Новости. По словам Рютте, единение ЕС и США имеет ключевое значение для оказания необходимой помощи Киеву. Он отметил, что сообща страны-союзники должны подтвердить свою приверженность долгосрочной поддержке Украины и сделать больше, чем просто поддерживать ее боеспособность. Генсек НАТО подчеркнул, что предоставление Украине необходимой помощи может помочь изменить ход конфликта.

Кроме того, Рютте заявил, что поддержка Украины отвечает интересам не только Европы, но и США, а также стран Индо-Тихоокеанского региона, таких как Южная Корея и Япония.

В свою очередь, представители России, включая главу МИД Сергея Лаврова, неоднократно критиковали поставки вооружений Украине со стороны Запада. По их мнению, это мешает урегулированию ситуации и напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт, представляя собой опасную игру, которая может вызвать серьезную эскалацию конфликта. Москва также не раз заявляла, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, будут рассматриваться как законные цели. В Кремле утверждали, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.

Ранее стало известно о том, что Трамп выбрал советником по нацбезопасности критика НАТО и помощи Украине Уолтца.