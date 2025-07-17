ЕК приостановила расследование против соцсети Маска

В связи с проведением торговых переговоров с Соединенными Штатами, Европейская комиссия (ЕК) временно приостановила расследование, касающееся социальной сети X, принадлежащей предпринимателю Илону Маску. Об этом проинформировала газета Financial Times (FT).

Причиной разбирательства является возможное «нарушение установленных норм прозрачности в цифровой сфере». Изначально предполагалось завершить проверки до начала летних каникул Европарламента (с 26 июля по 22 августа), однако сроки, как следует из публикации, будут нарушены.

По информации FT, окончательное решение по данному вопросу, вероятно, будет принято после внесения ясности в переговорный процесс между Европейским союзом и США. Исход дела напрямую зависит от результатов этих переговоров.

Сообщается, что источником разногласий между Брюсселем и крупнейшими американскими технологическими корпорациями послужил закон ЕС о цифровых услугах.

Ранее сообщалось, что Германия отказалась поддержать увеличение бюджета ЕС на шесть лет.