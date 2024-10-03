Председатель парламента Грузии подписал закон, запрещающий ЛГБТ-пропаганду

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон, запрещающий ЛГБТ*-пропаганду, который не поддержала президент Саломе Зурабишвили. Об этом сообщается в его заявлении, опубликованном в социальных сетях.

«В соответствии с Конституцией Грузии я подписываю закон «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», который президент отказывается утверждать. Этот закон не отражает временные и изменчивые идеи, а основывается на здравом смысле, историческом опыте и укорененных христианских, грузинских и европейских ценностях», — говорится в сообщении.

Папуашвили также отметил символичность решения президента не подписывать закон, назвав ее «номинальным лидером оппозиции». Он осознает, что закон вызовет критику со стороны западных партнеров.

«Грузины никогда не боялись мнений других», — отметил он.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписать пакет законопроектов под названием «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который вводит запрет на пропаганду ЛГБТ.

*движение ЛГБТ признано запрещенным в РФ.