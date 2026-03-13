Экипажу разбившегося в Ираке KC-135 не выдали парашюты из-за решения 2008 года

В ночь на 13 марта в западной части Ирака потерпел крушение американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker. Второй борт благополучно приземлился. Однако главный вопрос, который сейчас обсуждают военные эксперты, — почему у экипажа разбившейся машины не было ни единого шанса спастись.

Как пишет «Царьград», все дело в том, что парашюты на KC-135 попросту отсутствуют. Их использование отменили в ВВС США еще в 2008 году. Решение поддержали сами летчики 940-го авиакрыла дозаправки в воздухе с авиабазы Бил в Калифорнии — они обрадовались отмене изнурительных тренировок.

Техник-сержант Джейсон Шаап тогда назвал парашюты «пережитком прошлого», подчеркнув, что они отнимают много времени и средств на закупку и обслуживание. А вероятность реальной необходимости в них, по его словам, был крайне малой.

Статистика, однако, говорит об обратном: за 60 лет эксплуатации ВВС США потеряли более 80 «Стратотанкеров». Три из них разбились после 2008 года, еще 11 были уничтожены в столкновениях с другими воздушными судами. И ни у одного экипажа не было средств спасения.

