«Экономика не рушится»: выяснилось, снимут ли с России санкции в ближайшее время

Западные санкции ввели, чтобы дестабилизировать Россию изнутри, поэтому ожидать их отмены в ближайшее время не стоит. Об этом рассказал политолог, генеральный директор «Института коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

По его словам, Запад стремится как минимум заставить Россию отказаться от суверенного внешнеполитического курса. Как максимум – добиться ее распада по аналогии с СССР.

«Политический кризис и рост сепаратистских настроений в СССР протекал на фоне экономического спада. Вот это наши противники и пытаются повторить», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Политолог напомнил, что президент США Джо Байден назвал альтернативой санкциям третью мировую войну.

«Но Запад к открытому военному конфликту с Россией не готов. Да и первые экономические санкции в отношении России были введены в 2014 году, после возвращения Крыма. То есть, отправная точка этого витка глобального противостояния — отнюдь не дата начала СВО», — подчеркнул собеседник.

Сипров уточнил, что существенная часть ограничений последнего пакета санкций ЕС противодействует обходу ранее введенных санкций. Под «раздачу» попали компании третьих стран, сотрудничающие с РФ.

«Подобные действия свидетельствуют о низкой эффективности санкций. Политическая система в России устойчива, экономика не рушится. Однако не стоит обольщаться — от давления Запад откажется только после глобального политического урегулирования, вероятнее всего — на российских условиях», — пояснил Сипров.

То есть, уточняет политолог, отказ от санкций будет своего рода капитуляцией Запада. Однако пока эти ограничения негативно отразились лишь на экономике наших оппонентов, прежде всего в ЕС.

«Отсюда и локальные смягчения для стран с наименее устойчивыми экономиками. Но это делается в интересах западных компаний и западных акционеров, рассматривать подобные действия как жесты доброй воли не стоит», — подытожил эксперт.

Ранее мы сообщали, что Чехия смягчила антироссийские санкции для местных компаний.