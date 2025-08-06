Экономист Бондаренко пояснила цель антироссийских санкций Трампа

На фоне истекающего двухдневного санкционного ультиматума США спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф 6 августа совершил экстренный визит в Москву. Этот шаг последовал за жестким заявлением Белого дома о готовности ввести новые антироссийские ограничения при отказе от прекращения огня. Как пояснила экономист Ксения Бондаренко в интервью Общественной Службе Новостей, американская сторона фактически загнала себя в ловушку, установив конкретный срок для санкций.

Она подчеркнула, что теперь Трампу нужен дипломатический маневр для сохранения лица. Эксперт выделила три вероятных сценария: «мягкий удар» — символические ограничения против теневого танкерного флота, «пауза» — техническое продление дедлайна и наименее вероятный вариант – «максимальное давление», то есть введение угрожаемых пошлин.

По мнению эксперта, Уиткофф, вероятно, предложит Москве пакетные решения: обмен пленными и восстановление дипломатических каналов в обмен на уступки по Украине. Однако ставка Трампа на публичное давление через СМИ снижает шансы на прорыв — Россия традиционно отвергает переговоры под угрозой.

Она резюмировала, что визит стал попыткой балансирования между интересами американских ястребов и экономической реальностью. Для Трампа ключевое — не результат переговоров, а демонстрация активности перед выборами. Пока его дипломатия напоминает ходьбу по канату: одно неверное движение — и лицо потеряно, а отношения с Кремлем окончательно переведены в режим глубокой заморозки.

Ранее сообщалось, что США планируют ввести 8 августа вторичные санкции против России.