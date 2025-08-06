США планируют ввести 8 августа вторичные санкции против России

Белый дом планирует ввести вторичные санкции в отношении России. Об этом сообщило агентство Reuters.

Издание сослалось на информацию, полученную от некоего высокопоставленного источника. По его данным, несмотря на визит в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и его переговоры с Путиным, у властей Америки в планах стоит введение очередных санкций в отношении Москвы.

«Россияне стремятся продолжать взаимодействие с Соединенными Штатами. Ожидается, что дополнительные санкции будут введены в пятницу», — указали журналистам.

Ранее канцлер Германии Мерц заявил, что президент США Трамп становится все более критичным в отношении Путина. Он подчеркнул, что американский лидер проявляет усиливающийся скепсис и все чаще критикует действия главы РФ. Немецкий канцлер добавил, что в Европе существует единодушное понимание ситуации, связанной с конфликтом на Украине.