Экономист Чирков предрек ослабление американских санкций США против России

По словам экономиста Максима Чиркова, американские власти могут пойти на ослабление санкционного давления на нашу страну в ближайшие годы, поскольку Запад несет значительные экономические потери в силу текущих ограничений и их снятие было бы выгодно для Штатов. Об этом сообщают «Известия».

Он добавил, что, несмотря на политические сложности, ряд лидеров западных государств могут начать пересматривать санкционную политику, так как понимают пользу от отмены ограничений.

По мнению эксперта, среди главных факторов, которые могут подтолкнуть Вашингтон к смягчению антироссийских санкций, является падение роли доллара в международных расчетах, отток инвестиций и падение спроса на американский госдолг.

Он подчеркнул, что полномасштабного снятия санкций не произойдет в одночасье, но уже в 2025–2026 годах пойдет постепенное сокращение давления.

Ранее сообщалось, что Трамп рассмотрит отмену санкций против РФ для мира на Украине.