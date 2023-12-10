Экономист Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины

Хавьер Милей принес присягу перед депутатами аргентинского парламента, после чего вступил в должность президента Аргентины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию вступления в должность президента аргентинского эксцентричного политика. В ходе присяги политик принес клятву на верность Аргентине, пообещав защищать интересы граждан страны.

«Да, клянусь», - сказал Милей, став новым главой государства на ближайшие четыре года.

53-летний Хавьер Милей одержал победу на выборах президента Аргентины в ноябре. Политик, разделяющий либеральные взгляды и состоящий в партии соответствующей направленности, набрал с 56 % голосов во втором туре. Во время предвыборной кампании политик ни раз заявлял, что Аргентине необходимо придерживаться сотрудничества с США и Израилем.

Ранее сообщалось, что Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не прилетят на инаугурацию президента Аргентины Хавьера Милея.