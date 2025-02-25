По словам экономиста Михаила Хазина, мышление европейских элит от мышления российских властей существенно отличается. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что в данном случае стоит вспомнить заявление президента РФ Владимира Путина о том, что если будет ядерная война, то все человечество погибнет, однако мы не можем допустить, чтобы был мир без России, в связи с чем либо мир согласится с тем, что будет Россия, либо будет война.

По мнению эксперта, у Брюсселя же логика другая: России быть не должно – это поле кормления для нас.

Ранее в Госдуме высказались о последствиях для ЕС после помощи Украине.