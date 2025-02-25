В Госдуме высказались о последствиях для ЕС после помощи Украине

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил RT о скором развале ЕС.

Многие страны Евросоюза не поддержали новый пакет военной помощи Украине, предложенный Кайей Каллас. По словам депутата Водолацкого, комиссары находятся на распутье и пребывают в сложном положении. Он считает, что вскоре европейцы начнут задавать власти неудобные вопросы, в частости о том, к чему кроме обнищания стран привела поддержка Киева.

Парламентарий отметил, что одна часть европейских политиков выступает за возобновление связей с Россией, в том числе и торговых.

«А другая часть понимает, что у них нет обратного пути, они находятся перед пропастью и следующий шаг — дисквалификация как политиков. Поэтому в ближайшее время будем свидетелями не только раскола, но и обвинений в различных манипуляциях... Развал ЕС не за горами», — заключил депутат.

Как напомнил канал, 6 марта во время внеочередного саммита обсудят вопрос о безопасности, однако эксперты полагают, что окончательных решений по Украине европейские участники принять не смогут.

Ранее Newsweek сообщило, что Дональд Трамп поставил Европе жесткие условия по завершению украинского конфликта.