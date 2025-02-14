Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, ставший первым официальным контактом лидеров стран после возвращения Трампа в Белый дом. Экономист Василий Колташов рассказал, каким образом переговоры с российским лидером подорвали планы Трампа по Незалежной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в данном случае победу одержала российская дипломатия, поскольку глава Белого дома был вынужден отказаться от первоначальной риторики по Киеву и по общению с Москвой и перейти к выяснению обстановки и выяснению позиции РФ для себя, а также и начать диалог с Россией. Иначе у него есть риск оказаться в непонятной и непривлекательной ситуации.

Эксперт подчеркнул, что Трамп не смог продолжить политику Байдена в чистом виде.

Ранее сообщалось, что Трамп вслед за Байденом лишил доступа к секретным сведениям Блинкена и Салливана.