Reuters: Трамп вслед за Байденом лишил доступа к секретным сведениям Блинкена и Салливана

В субботу, 8 февраля, глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп принял решение ограничить доступ к секретной информации для Энтони Блинкена, который ранее занимал пост государственного секретаря, и Джейка Салливана, занимавшего должность помощника президента США по национальной безопасности. Об этом передает Reuters со ссыокой на представителей новой американской администрации.

Отдельно указывается, уже на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп ограничил доступ к секретной информации для своего предшественника Джо Байдена, он принял аналогичное решение в отношении Энтони Блинкена и Джейка Салливана.

Кроме того, по информации агентства Reuters, доступ к конфиденциальной информации потеряли бывшая заместитель генерального прокурора Соединённых Штатов Америки Лиза Монако, а также генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс и окружной прокурор Манхэттена Алвин Брэгг, которые ранее занимались делами, связанными с деятельностью Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп со словами «Джо, ты уволен» ограничил доступ к секретным сведениям Байдену, сославшись на его старческую забывчивость.