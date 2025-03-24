Вице-президент США Ди Джей Вэнс снова публично поднял вопрос о статусе Гренландии, заявив, что Дания, которая сегодня политически контролирует Гренландию, не является хорошим союзником Вашингтона, а значит не может обеспечивать вопросы нацбезопасности США. Поэтому Штаты готовы ради обеспечения собственной безопасности взять под свой контроль территорию Гренландии. Экономист Николай Межевич спрогнозировал дальнейшую судьбу Гренландии. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, с точки зрения международного права, Гренландия является территорией, которая находится под экономическим и политическим контролем Королевства Дании, что признается даже США. То есть ведется попытка переподчинения территории, которая географически близка Штатам, однако юридически принадлежит иному государству.

Эксперт отметил, что в этой ситуации позиция Стокгольма по поводу отказа продавать Гренландию вполне логична, однако не имеет никакого смысла в условиях подобного соотношения политических сил.

По его мнению, если углубиться в исторические реалии, то Дания когда-то была империей, ее границы на востоке когда-то заканчивались в 150 км от Санкт-Петербурга. Таким образом, это было большое влиятельное государство. Однако за последние пять веков Дания только и делает, что теряет свои территории и политическое влияние. Жители этой страны характеризуют это как размен территориального могущества на спокойную жизнь. И Стокгольму это удавалось, пока Дания не попала под колесо Трампа.

Ранее сообщалось, что делегация США совершить визит в Гренландию.