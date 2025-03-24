Делегация США собралась совершить визит в Гренландию

В четверг на текущей неделе делегация США с женой вице-президента Джей Ди Вэнса Ушой Вэнс, советником по нацбезопасности США Майком Уолцем, министром энергетики Крисом Райтом и другими отправится в Гренландию на фоне притязаний президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Второй леди США.

Согласно заявлению, американская делегация собирается посетить исторические места, познакомиться с историческим наследием и присутствовать на национальных гонках на санях с собачьей упряжкой.

Визит делегации продлится с четверга по субботу. При этом, датчане помогают Гренландии с безопасностью перед визитом американцев: была усилена и полиция.

Напомним, ранее Дональд Трамп уже заявлял о том, что Гренландия так или иначе окажется под контролем США. На это уже отвечали и в самой стране.