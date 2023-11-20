«Экономист с бензопилой»: куда заведет Аргентину новый президент Милей

Крайне правый политик Хавьер Милей стал новым президентом Аргентины и уже заявил, что его страна не вступит в БРИКС и перейдет на доллар. Кроме того, он пообещал не вести никаких дел с Бразилией и Китаем.

Политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров рассказал, каких еще громких заявлений ждать от Милея и как у новых властей Аргентины будут складываться отношения с РФ. По мнению эксперта, Милей — это президент, ориентированный на США.

«Он проамериканский кандидат, сторонник радикального либерализма. Его называют экономистом с бензопилой, то есть его курс будет, во-первых, проамериканским, а, во-вторых, ориентированным на сокращение бюджетных расходов. Кроме того, он будет выступать за радикализацию либеральных реформ и возвращение Аргентины в либеральный глобалистский мейнстрим», — заявил Сипров интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Влияние США на Аргентину, продолжил политолог, традиционно очень сильное. Южноамериканская страна уже на протяжении почти 80 лет используется американцами как своего рода управленческая площадка, на которой отрабатываются модели по управлению латиноамериканскими странами.

«Таких моделей было несколько. Первая модель была отработана сначала в сороковые годы, а потом в начале семидесятых годов прошлого века. Ее представлял правый консерватор Хуан Перон, однако после того, как стало ясно, что правоконсервативный режим может пасть, США ввели прямую диктатуру. Аргентину возглавил генерал Хорхе Видал. При этом режиме использовались и пытки, и похищения людей, и подавления оппозиции», — пояснил Сипров.

По словам эксперта, с середины 80-х годов США ликвидировали радикальные диктаторские институты и стали выбирать своих президентов из числа либералов и глобалистов. Именно таким и является новоизбранный Милей.

«Появление этого политика в Аргентине сейчас отражает реакцию на интеграционные процессы в мире, которые складываются вокруг организации БРИКС. Естественно, первый удар был нанесен по наиболее подконтрольной площадке — Аргентине. Таким образом США пытаются затормозить процесс укрепления БРИКС», — подчеркнул политолог.

Теперь, добавил он, с планами создания общей валюты Бразилии и Аргентины, а также с традиционными ценностями можно попрощаться.

«Милей сторонник абортов, ЛГБТ-повестки и прочих радикальных глобалистских ценностей. Главная задача Америки — вставить палки в колеса БРИКС, которая действует вразрез интересам США, и затормозить создание многополярного мира, с которым американцы категорически не согласны», — констатировал собеседник издания.

Отношениям с Россией при Милее грозит полная заморозка, уверен политолог.

«Безусловно, отношения с Россией и КНР у Аргентины сейчас будут сворачиваться и замораживаться, об этом заявлял сам Милей в своей предвыборной программе. Возможно и присоединение Аргентины к антироссийским санкциям. Естественно, в приоритете у нового президента страны будет четкое исполнение всех антироссийских указаний, которые будут поступать в Буэнос-Айрес из Вашингтона. По сути, Аргентина сейчас получила проамериканскую марионетку в качестве главы государства», — заключил собеседник издания.

Ранее мы сообщали о неоднозначной реакции в странах Латинской Америки на избрание Хавьера Милея президентом Аргентины.