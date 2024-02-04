Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западные страны перестать о неудачах Украины, а также не связывать ее будущее с пессимистичным исходом. Об этом он заявил в интервью газете Sunday Times .

«Необходимо прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины. Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне Путина», — отметил Кэмерон.

Глава британского МИД заявил, что эту же позицию необходимо донести до кандидата в президенты США Дональда Трампа в случае, если он выиграет выборы. Кэмерон также отметил, что для него конфликт на Украине является важнее, чем ситуация на Ближнем Востоке.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к одним из главных целей отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирных жителей ДНР и ЛНР.

Путин ни раз предостерегал от вмешательства в украинский конфликт другие страны. В противном случае, отмечал глава государства, Москва подготовит решительный ответ.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что партнеры Украины потеряли к ней интерес. Это связывают в том числе с неудачным летним контрнаступлением, а также с обострившемся палестино-израильским конфликтом.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что страны Евросоюза загоняют себя в тупик из-за поддержки Украины.

Также газета Times писала, что президент Украины Владимир Зеленский готов продолжать опасную для своей страны игру против России.