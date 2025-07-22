Известный американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что администрация США сознательно отказалась предотвращать конфликт на Украине в конце 2021 года. Таким мнением он поделился в интервью ТАСС.

По словам Сакса, он лично звонил советнику по национальной безопасности Джейку Салливану с просьбой помочь избежать начала военных действий путем договоренностей о нерасширении НАТО, но получил категорический отказ под предлогом «политики открытых дверей» альянса.

Особое внимание Сакс уделил провалу Стамбульских переговоров в апреле 2022 года. Экономист лично летал в Анкару, где 15 апреля был подготовлен практически согласованный проект мирного договора. Однако, как утверждает Сакс, США прямо запретили Украине подписывать документ, после чего переговоры были сорваны.

«По-моему, этой войны можно было избежать еще в январе 2022 года, но они ее раздули», — отметил экономист.

Еще в декабре 2021 года Россия направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, включавшие отказ от дальнейшего расширения альянса на восток и возврат военной инфраструктуры к границам 1997 года. Однако в конце января 2022 года Запад отверг ключевые требования Москвы.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил экс-главу государства Барака Обаму в фабрикации обвинений о вмешательстве РФ в президентские выборы.