Трамп обвинил Обаму в фабрикации обвинений о вмешательстве РФ в выборы в США

Президент США Дональд Трамп выступил с резкими обвинениями в адрес экс-президента страны Барака Обамы, заявив, что тот вместе с Джо Байденом, Хиллари Клинтон и другими представителями демократической партии участвовал в фабрикации обвинений о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп назвал эти действия «преступлением века» и «серьезной угрозой для страны», подчеркнув, что речь идет о масштабной фальсификации, направленной против него лично и против России.

Подтверждение своим словам президент нашел в докладе главы национальной разведки США Тулси Габбард, которая опубликовала доказательства того, что администрация Обамы сознательно создавала и продвигала нарратив о «русском вмешательстве» без достаточных оснований.

Согласно представленным данным, демократы использовали этот сфабрикованный повод для давления на политических оппонентов и оправдания собственных провалов на выборах.

Эти заявления стали новым витком в многолетнем противостоянии Трампа и демократического истеблишмента. Президент неоднократно называл расследование о «русском следе» политически мотивированной охотой на ведьм.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал фейковый «арест» Барака Обамы.