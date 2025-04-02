Экономист Тренин спрогнозировал последствия США в случае полного разрушения Украины

По словам экономиста Дмитрия Тренина, Вашингтон стремится избежать такого сценария, при котором Незалежная рухнет, поскольку в случае прямого вооруженного конфликта России и Североатлантического альянса американцы вынуждены будут в нем принимать участие. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что в целом Штаты могут оставить союзников без помощи, однако в этом случае разрушится вся система американских союзов и партнерств, вся основа американской глобальной позиции.

Ранее в Белом доме признали, что перемирие в Украине не начнется в ближайшее время.