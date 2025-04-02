В Белом доме признали, что перемирие на Украине не начнется в ближайшее время

Администрация Трампа осознает, что ей не удастся заключить соглашение о прекращении огня до христианской Пасхи. Об этом сообщило издание Telegraph.

По информации журналистов, полученной из Белого дома, команда Трампа понимает невозможность быстрого заключения перемирия на Украине.

«Представители Белого дома признали, что Дональду Трампу не удастся добиться прекращения огня на Украине к Пасхе», — указали они.

Издание добавило, что провал переговоров сильно ударит по Трампу, поскольку он во время президентских выборов обещал, что после возвращения во власть ему удастся закончить украинский конфликт за 24 часа.

Ранее сообщалось, что Госдеп США выступил против идеи ввести внешнее управление на Украине. Вашингтон считает неправильным такое решение, так как Украина является страной с конституционной демократией.