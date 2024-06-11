Экс-адвоката Новикова заочно приговорили к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

Бывшего адвоката Илью Новикова* заочно приговорили к 8,5 годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы.

Экс-адвоката признали виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Отбываться наказание он должен в колонии общего режима. Кроме того, по решению суда Новикова* лишили права заниматься администрированием сайтов и деятельностью, связанную с публикацией информационных сообщений в интернете.

Отмечается, что срок лишения свободы исчисляется с момента экстрадиции осужденного в России или его задержания в стране.

Ранее в отношении Новикова* было возбуждено уголовное дело о государственной измене. Дело завел следователь ФСБ. Отмечается, что тогда российские спецслужбы официально задокументировали переход юриста на сторону противника, а именно — на сторону Украины. Там адвокат стал членом территориальной обороны и действовал против российских военнослужащих.

Ранее мы сообщали, что трое мужчин получили срок за нападение на водителя подмосковной фирмы и хищение бытовой техники.

*Министерство юстиции РФ признан иностранным агентом