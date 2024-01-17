Экс-агент ЦРУ Биби заявил, что Россия имеет преимущество перед ВСУ

Бывший директор по анализу России в Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джордж Биби заявил, что преимущество российской армии перед ВСУ только возрастает. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

По мнению экс-сотрудника ЦРУ, российская армия эффективно «переламывает» военный потенциал Украины.

«На мой взгляд, русские явно выигрывают. И их преимущества со временем будут расти, а не уменьшаться», — сказал Биби.

Он также отметил, что оборона ВСУ в скором времени развалится, поскольку украинская армия терпит большие потери. Биби считает, что провал на фронте будет свидетельствовать о том, что западные партнеры Киева потеряют возможность обеспечить «свои интересы» на Украине.

Экс-сотрудник ЦРУ добавил, что, если Запад продолжит идти по пути затягивания конфликта, Россия будет усиливать свои позиции с каждым разом.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин к одним из ее главных целей отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее мы сообщали, почему политолог Олег Глазунов считает, что в 2024 году ВСУ выдохнутся.